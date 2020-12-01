قال الفنان محمد صبحي إن والده اشترى ماكينة سينما ووضعها داخل المنزل، لافتًا إلى أنه كان يعرض لهم برنامج الأوركسترا السيمفوني وبرنامج الباليه التي يحصل عليها من الاستعلامات بدون مقابل.

وأضاف صبحي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس الاثنين، أنه كان يبلغ من العمر ست سنوات خلال تلك الفترة، معلقًا: «منيتي الوحيد ة اللي اتحرمت منها هي الباليه».

وأشار إلى أن «الباليه كان حلم حياته وعشقه»، متابعًا: «كاتب في مذكراتي أنتظر اللحظة التي أخرج فيها على المسرح كراقص باليه، وتخليت عن الكمان عندما كنت الثاني على مستوى مدارس المرحلة الإعدادية».

ولفت إلى أنه توجه إلى أكاديمية الفنون للتقديم في الباليه خلال مرحلة الثانوية العامة لكنهم لم يقبلوا دخوله؛ بسبب كبر سنه، قائلًا إنه توجه بعد ذلك إلى معهد الفنون المسرحية.

وتابع: «المعهد كان صدفة والتمثيل هواية لغيظ الكمان التي فشلت فيها، وبعد الشهرة في علي مظهر، كنت في بريطانيا وتوجهت لشراء كمان، ثم تعلمت النوتة على يد عازف لمدة عام ونصف».

وذكر أن البيانو كان موجودًا وشيئًا أساسيًا في كل المنازل المصرية سواء الفقراء والأغنياء، متسائلًا عن كيفية تربية الأب والأم الذين ينجبون في المتوسط ثمانية أطفال.

وأوضح أن محمد علي كلف الجيش والشرطة بجمع 300 ألف طفل مشرد في شوارع مصر وأرسلهم إلى أسوان التي شهدت أول مشروع للكلية البحرية، موضحًا أن المتميزين حصلوا على فرصة للدراسة بباريس.