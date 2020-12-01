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السودان: تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 10:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 10:46 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٣٥ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و٦ وفيات، فيما تم شفاء ٦٧ حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢١٤ في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ٥ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٨ ألفا و ٤٥ حالة، بينها ١٢٥٥ وفاة، و ١٠ آلاف و ٣٦٩ شخص تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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