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تم توجيه اتهام لرجلين بانتهاك قواعد الهجرة فيما يتعلق بالتحقيق في وفاة خمسة مهاجرين، بينهم طفل، كانوا يحاولون عبور القنال الإنجليزي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة.

وتم اتهام "يين بوث" /22 عاما/، من جنوب السودان، بالمساعدة في عملية هجرة غير شرعية ومحاولة الوصول إلى المملكة المتحدة دون تأشيرة دخول سارية.

كما جرى اتهام تاج الدين عبد العزيز جمعة /22 عاما/، سوداني الجنسية، بمحاولة الوصول إلى المملكة المتحدة دون تأشيرة دخول سارية.

وتم حبس الرجلين احتياطيا ومن المقرر أن يمثلا أمام محكمة فولكستون الابتدائية اليوم الجمعة.

وتعمل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة مع شرطة مقاطعة كنت ومكتب الهجرة وشرطة الحدود على دعم التحقيق الذي تقوده فرنسا في الواقعة التي شهدها الشاطئ قرب فيمرو شمالي فرنسا يوم الثلاثاء الماضي.