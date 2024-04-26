شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه مصادر طبية ومحلية فلسطينية اليوم الجمعة.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن خمسة فلسطينيين على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على مبنى يتبع للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.

وأضافت أنه تم نقل جثث الشهداء وعدد من الجرحى جراء الغارة ذاتها إلى مستشفى محلي، مشيرة إلى أن الضحايا "نازحون في المبنى التابع للصليب الأحمر".

وفي حادثة منفصلة، استشهد صياد وأصيب آخر بنيران خفر السواحل الإسرائيلية أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه مصادر طبية بالمدينة.

وقالت مصادر أمنية لـ(د.ب.أ) إن الصياد كان يستقل مركبه لصيد الأسماك، وفوجئ المتواجدون على شاطئ البحر بسماع صوت إطلاق نار من الزوارق الإسرائيلية بالمكان، مما استدعى طواقم الدفاع المدني للدخول للبحر وإخراج جثة الصياد.

وقالت نقابة الصيادين بغزة في بيان لها إن "الجيش الإسرائيلي يتعمد قتل الصيادين الذين يحاولون صيد الأسماك وبيعها في الأسواق المحلية وجني المال لإعالة أسرهم".