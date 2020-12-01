مصر للطيران تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي

شارك الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي "الأكو"، عبر تقنية الـTeleconference، بمشاركة رؤساء شركات الطيران العربية الأعضاء، وممثلين عن كافة الأطراف المعنية بصناعة النقل الجوي في المنطقة العربية.

وخلال الاجتماعات تم انتخاب الطيار رشدي زكريا لعضوية اللجنة التنفيذية بالأكو، حتى عام 2022، وذلك تقديرًا لأهمية ومكانة مصر للطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودورها في وضع السياسات وتوجهات الاتحاد الخاصة بمستقبل صناعة النقل الجوي في الأقليم.

وأصدرت الجمعية العامة عدة قرارات، من أهمها قرار حول تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل الجوي، ودعوة الحكومات حول العالم إلى تعزيز القيمة المضافة للنقل الجوي؛ لتخفيف القيود على الحدود من خلال اتفاقيات النقل الجوي وتطبيق إجراءات صحية موحدة وواضحة، من خلال اتباع إرشادات مجموعة عمل "CART" التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي "ICAO"، وإجراء الفحوصات قبل السفر وبالأخص الـRapid Test مع ضرورة إلغاء الحجر الصحي، بالإضافة إلى ضرورة تبني الحكومات للتقنيات البيومترية المتطورة عند نقاط الأمن والجمارك.

وشارك زكريا في فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الإفريقية "الأفرا"، والذي تم عقدهما أيضًا عبر تقنية الـTeleconference، بمشاركة عدد من رؤساء مجالس إدارة شركات الطيران الإفريقية، والذي تم خلالهما مناقشة الوضع الحالي لشركات الطيران الإفريقية، وكيفية استئناف حركة النقل الجوي، والمعايير الواجب اتخاذها لفتح الحدود بين الدول، وتوضيح فرص التعاون بين شركات الطيران الإفريقية والذي يتمثل في البرنامج الجديد الذي أطلقته الأفرا، بعنوان البرنامج التفاعلي لمشاركة السعة "Interactive Capacity Sharing Portal"، والذي يهدف إلى تقديم حلول لتحديات التشغيل التي تواجهها شركات الطيران الإفريقية، وخفض تكلفة العمليات، وتحسين كفاءة الطائرات، من خلال زيادة معدل الاستخدام اليومي، حيث تطالب الشركات الأعضاء بإدخال بيانات الطائرات التي ترغب في تأجيرها مجاناً، وتقديم طلبات الإيجار عبر البرنامج الذي تقدمه الأفرا بالتعاون مع شركة "ACC" للاستشارات.