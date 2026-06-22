23 تسديدة تعكس معاناة بلجيكا في المونديال

سدد منتخب بلجيكا 23 تسديدة خلال تعادله السلبي أمام إيران، وهو أكبر عدد من التسديدات لبلجيكا في مباراة بكأس العالم دون أن ينجح في التسجيل منذ مواجهة السعودية في مونديال 1994، عندما سدد لاعبوه 28 مرة من دون هز الشباك.

وتعكس هذه الأرقام معاناة المنتخب البلجيكي على الصعيد الهجومي، إذ وصل عدد تسديداته في نهائيات كأس العالم منذ آخر هدف سجله أحد لاعبيه إلى 69 تسديدة من دون تسجيل أي هدف. وكان آخر من هز الشباك لبلجيكا في المونديال هو ميشي باتشواي خلال مواجهة كندا في نسخة 2022.

ويأتي هذا الرقم اللافت بعد تعادل بلجيكا مع إيران بنتيجة 0-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات، رغم السيطرة وصناعة العديد من الفرص، ما يعكس أزمة واضحة في استغلال الفرص أمام المرمى خلال البطولة الحالية.