 23 تسديدة تعكس معاناة بلجيكا في المونديال - بوابة الشروق
الإثنين 22 يونيو 2026 12:59 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

23 تسديدة تعكس معاناة بلجيكا في المونديال

الشروق
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2026 - 12:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2026 - 12:41 ص

سدد منتخب بلجيكا 23 تسديدة خلال تعادله السلبي أمام إيران، وهو أكبر عدد من التسديدات لبلجيكا في مباراة بكأس العالم دون أن ينجح في التسجيل منذ مواجهة السعودية في مونديال 1994، عندما سدد لاعبوه 28 مرة من دون هز الشباك.

وتعكس هذه الأرقام معاناة المنتخب البلجيكي على الصعيد الهجومي، إذ وصل عدد تسديداته في نهائيات كأس العالم منذ آخر هدف سجله أحد لاعبيه إلى 69 تسديدة من دون تسجيل أي هدف. وكان آخر من هز الشباك لبلجيكا في المونديال هو ميشي باتشواي خلال مواجهة كندا في نسخة 2022.

ويأتي هذا الرقم اللافت بعد تعادل بلجيكا مع إيران بنتيجة 0-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات، رغم السيطرة وصناعة العديد من الفرص، ما يعكس أزمة واضحة في استغلال الفرص أمام المرمى خلال البطولة الحالية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك