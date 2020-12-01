طلائع الجيش يضاعف محنة الزمالك ويطيح به من نصف نهائي كأس مصر

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ضاعف طلائع الجيش من محنة الزمالك الذي خسر قبل أيام نهائي دوري ابطال افريقيا، ليقصيه من بطولة كاس مصر التي كان يدافع عن لقبها.

فاز الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف على الزمالك في الدور نصف النهائي باستاد برج العرب.

سجل أهداف المباراة التي امتدت للأشواط الإضافية كل من، أحمد سمير "هدفين"، وعمرو مرعي، لطلائع الجيش، بينما جاء الهدف الوحيد للزمالك عن طريق شيكابالا.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله قد حسم نتيجة الشوط الأول من المباراة.

بادر الطلائع بالتسجيل في الدقيقة 37 عن طريق أحمد سمير من ركلة حرة سددها على يسار الحارس محمود جنش.

اما الزمالك فجاء تعادله بفضل قائده محمود عبدالرازق شيكابالا، في الدقيقة 47، من ركلة حرة أيضا وبتسديدة قوية سكنت شباك محمد بسام.

الشوط الأول شهد فرص من الجانبين أبرزها عن طريق محمد أوناجم وهدف ملغي للزمالك في الدقيقة 10 بداعي التسلل بعد العودة للفار، وأيضا فرصة محققة للطلائع عن طريق عمرو جمال أنقذها جنش، وأخرى للزمالك أهدرها محمود علاء.

وشهد الشوط الأول أيضا إصابة محمد أوناجم واستبداله في الدقيقة 31 ليحل مصطفى فتحي بديلا له، وفي ضوء ذلك التبديل قام البرتغالي باتشيكو مدرب الزمالك بتعديل داخل الملعب أيضا حيث انتقل زيزو للجبهة اليسرى ولعب فتحي كجناح أيمن مع تبادل الأدوار.

في الشوط الثاني قدم الفريقان أداءً متوازنا، حيث لم تمل الكفة إلى أحد الجانبين، في حين بدا الزمالك أكثر تنظيما هجوميا.

سدد لاعبو الزمالك أكثر من كرة على مرمى بسام وحصل الأبيض على أكثر من ركنية لكن لم تتحول إلى أهداف.

وأجرى باتشيكو ثاني التبديلات بنزول أسامة فيصل بدلا من شيكابالا بالدقيقة 62.

وكاد أحمد سمير أن يزعج الزمالك مجددا بهدف ثانٍ، لكن الحارس جنش أنقذ كرة خطيرة في الدقيقة 64، وسدد سمير من جديد بالدقيقة 68 لكن تصدى لها جنش.

واقترب طلائع الجيش من مرمى الزمالك من جديد حيث تحولت تسديدة مهند لاشين من أقدام مدافعي الزمالك إلى القائم الأيمن لجنش.

واحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 80 بعد سقوط أسامة فيصل، لكنه ألغاها بعد اللجوء لتقنية الفار.

وكاد محمد أشرف روقة أن يسجل الهدف الثاني القاتل للزمالك بتسديدة قوية أبعدها الحارس محمد بسام.

شوط الأهداف

في الشوط الإضافي الأول ومع بدايتها سجل طلائع الجيش هدفا من ركلة جزاء حصل عليها وسددها أيضا أحمد سمير في الدقيقة 93، نتيجة إعاقة من إسلام جابر.

وسجل طلائع الجيش هدفا ثالث في الدقيقة 112، بعدما تابع عمرو مرعي كرة ارتدت من يد الحارس جنش عقب تسديدة قوية من محمد ناصف