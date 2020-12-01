«تعليم الإسكندرية»: نمر على المدارس يوميا لمتابعة الإجراءات الاحترازية

قال مدير التربية والتعليم بالإسكندرية محمد سعد، إن المرور على المدارس بجميع المراحل الدراسية يوميا لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الإحترازية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومتابعة انتظام وسير العملية التعليمية بالشكل الأمثل.

وشدد مدير التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على تقسيم أوقات الفسحة بين الفصول حتى لا يتواجد جميع طلاب المدرسة فى وقت واحد، ما يؤثر على عملية التباعد الجسدي التى يتم الالتزام بها تلقائيا فى الطابور الصباحى.



وأشار سعد إلى استمرارية أعمال الصيانة للمدارس فى الفصول و دورات المياه قبل العام الدراسى ومازالت مستمرة، بالتزامن مع الندوات التوعوية خاصة للمرحلة الإبتدائية والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام الكحول.

ووجهه المدرسين بنشر جداول الدروس الخاصة بالقنوات التعليمية فى جميع فصول المدرسة لمتابعتها، مؤكدا على المتابعة المستمرة لكراسات التحضير للمعلمين، وكراسات الطلاب أيضا.