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أعلنت السلطات التركية حظر الوصول إلى وسط إسطنبول في الأول من مايو، وأصدرت قرارا بحظر التظاهر في ساحة تقسيم.

وقال مكتب والي اسطنبول داوود جل، اليوم الثلاثاء، إن الطرق الرابطة المهمة حول وسط المدينة سيتم إغلاقها اعتبارا من صباح غد الأربعاء.

كما سيتم إلغاء خدمات المترو حول ساحة تقسيم.

وسيتم تقييد حركة مرور العبارات حول مضيق البوسفور الذي يربط بين شطري تركيا الأوروبي والأسيوي.

وتم فرض سياج أمني حول شارع "استقلال" بوسط المدينة الشهير بالتسوق في السنوات القليلة الماضية، مما جعل وصول السياح إلى فنادقهم أمرا صعبا.

وزار حوالي 5ر1 مليون سائح إسطنبول في مايو الماضي وحده.

وأصدرت السلطات التركية حظرا على المظاهرات في ساحة تقسيم أمس الاثنين، فيما تم السماح بالتجمعات خارج وسط المدينة فحسب.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن المخاوف الأمنية تعني أن الساحة "ليست ملائمة" للتجمعات.

وكثيرا ما حظرت تركيا الفعاليات السياسية في ساحة تقسيم منذ احتجاجات جيزي المناهضة للحكومة في 2013 التي انطلقت في الساحة وسط إسطنبول .