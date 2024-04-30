يقيم اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور عمرو الليثي، دورة تدريبية مكثفة تحت عنوان "الجديد في الإعلام الرياضي"، وذلك في إطار تعاون تقيم أكاديمية أوسبو مع وكالة أنباء سبوتنك الروسية.

تقام الدورة افتراضياً عبر الإنترنت في الواحدة مساء بعد غد الخميس، في إطار اهتمام الاتحاد بتعزيز ومواكبة ماهو جديد في مجال الإعلام الرياضي، ويحاضر فيها معلق رياضي في القناة الأولى الروسية دينيس كازانسكي، والمستشار في وكالة روسيا سيوودنيا، أوليج دميترييف.

وتتناول الدورة مناقشة متطلبات تغطية الأحداث الرياضية الجيدة، ومهارات الكتابة للصحفيين الرياضيين، والبث والتعليق الرياضي.