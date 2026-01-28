الحكومة السورية وقسد تتوصلان إلى تفاهم بشأن الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى

ذكرت وسائل إعلام سورية أن الحكومة السورية و"قسد" توصلتا إلى تفاهم يفضي لوقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى.





وأضافت وسائل إعلام سورية نقلا عن إدارة العمليات العسكرية: "تم التوصل إلى تفاهم يقضي بانتشار عناصر وزارة الداخلية السورية داخل المدن والمناطق الحيوية لضمان الأمن (الحسكة – القامشلي – ومناطق أخرى)".



وأوضحت: "بقاء عناصر قسد داخل قراهم ومناطق انتشارهم الحالية، والبدء بترتيبات دمج قوات قسد في مؤسسات الدولة السورية وفق إطار سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا، ووقف جميع العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك".

وأكدت أن "بدء تنفيذ الاتفاق سيكون خلال اليومين المقبلين".

يأتي ذلك فيما وصل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والقيادية في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد، إلى العاصمة دمشق، وفقا لوسائل إعلام سورية.



​وقال مسؤول في الحكومة السورية لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء إن "الحكومة تتطلع إلى ‌عقد ‌جولة جديدة ‌من ⁠محادثات ​الاندماج ‌مع القوات الكردية"، موضحا أن "⁠المحادثات ستركز ‌على الطرق العملية ‍لتنفيذ اتفاق توسطت ‍فيه الولايات المتحدة يناير".

ويسري بين القوات السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقف لإطلاق النار جرى تمديده السبت الماضي 15 يوما، في إطار تفاهم مشترك توصل إليه الطرفان.

جدير بالذكر أن الحكومة السورية و"قسد" وقعتا في 18 يناير 2026، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية.