ترامب يتحدث عن مكالمة رائعة جديدة مع الشرع والرئاسة السورية تكشف التفاصيل

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء.



وقال ترامب في تصريح للصحفيين: "أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري".

من جانبها، ذكرت وكالة "سانا" الرسمية نقلا عن الرئاسة السورية: "تلقى سيادة الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مطولا من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى آفاق التعاون الثنائي بما يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي".

وتابعت "سانا": أكد الشرع تمسك سوريا الكامل بوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، وحرص الدولة على الحفاظ على مؤسساتها وتعزيز السلم الأهلي، مشددا على أهمية توحيد الجهود الدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم "داعش".

كما أكد الرئيس السوري، بحسب "سانا"، أن "سوريا الجديدة" تبني نهج الافتتاح وتمد يدها للتعاون مع كل الأطراف الدولية وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، واتفق مع الرئيس الأمريكي على ضرورة تغليب لغة الحوار في حل النزاعات الإقليمية، حيث شدد الشرع على أن "الدبلوماسية النشطة" هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المزمنة في المنطقة.



من جانبه أكد الرئيس ترامب دعمه لطلبات الشعب السوري في بناء دولة موحدة وقوية، ورحب باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا إياه خطوة مفصلية نحو إنهاء النزاع، كما أشاد بالتفاهمات المنعقدة بدمج القوى العسكرية، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية، ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وفي الشأن الاقتصادي، أبدى الرئيس الأمريكي استعداده لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، من خلال تشجيع الاستثمار وتوثيقه بينه وبين الأموال، مؤكدا أن استقرار سوريا الاقتصادي يشكل ركنا أساسيا في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الاتصال بعد بيان صادر عن واشنطن وبرلين ولندن وباريس، دعت فيه إلى وقف إطلاق النار في سوريا، وإعادة دمج مناطق شرق شمال البلاد.