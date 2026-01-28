إعلام عبري: ضوء أخضر أمريكي للحكومة السورية للسيطرة على السويداء بشروط قبلتها دمشق

نقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن مسؤول سوري مهتم بالشأن العسكري قوله إن دمشق تعمل بدعم أمريكي للسيطرة على محافظة السويداء في جنوب سوريا.



وأفاد التقرير بأن هذا يعني أن واشنطن تدعم تحركات الرئيس السوري أحمد الشرع في هذا الاتجاه. وأضاف المسؤول السوري أن دمشق تتصرف في الآونة الأخيرة بطريقة واثقة تدل على وجود تنسيق مع الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الدعم الأمريكي مُشروط "بعدم المساس بالأمن القومي الإسرائيلي"، معتبرا أن تل أبيب مع ذلك "لا تشعر بالارتياح" إزاء هذا الدعم.

ونقلت القناة عن المسؤول السوري قوله إن الحكومة السورية لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن السويداء، موضحا أن "هذا سيحدث عاجلا أم آجلا، ونأمل في أن يتم ذلك من خلال الحوار والتفاهم".

وفي سياق متصل، ذكرت القناة أن إسرائيل أوضحت خلال مفاوضات مع سوريا اشتراطها بندا يسمح لها بتقديم دعم مباشر لأهالي السويداء من الدروز، وهو شرط اعتبرته "أساسيا" لحماية مصالحها الاستراتيجية. وأفادت بأن الأمريكيين أخذوا هذا البند في الاعتبار عند وضع شروطهم.



غير أن التقرير أشار إلى أن الانطباع في تل أبيب هو أن الولايات المتحدة "لا تقبل الموقف الإسرائيلي كما هو، وتحجمه إلى الحد الأدنى"، وتريد لإسرائيل أن تكون جاهزة لحماية الدروز "فقط إذا تعرضوا لاعتداءات مباشرة". وأضافت القناة أن الأمريكيين يؤيدون مطلب إسرائيل بعدم السماح بوقوع مجازر أخرى ضد الدروز.

من ناحية أخرى، نقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل مستعدة لتوسيع ضرباتها العسكرية في سوريا إذا استمرت الهجمات ضد الدروز، مؤكدا أن "التصعيد سيقابل بتصعيد".

يُذكر أن القناة نقلت، في وقت سابق، عن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تحليلا يشير إلى مخاوف جادة لدى سكان السويداء من دخول الجيش السوري، في ظل ذكرى أحداث دامية سابقة.

وفي الأثناء، زعمت شبكة "i24NEWS" الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر مقرب من الرئيس السوري، أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين من المتوقع أن يعقدوا اجتماعا قريبا بوساطة أمريكية في باريس لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق أمني بين البلدين ومناقشة مشاريع مشتركة محتملة في المنطقة العازلة. ولم تسفر جولات محادثات سابقة عن اتفاق حسبما ذكرت وكالة "رويترز".