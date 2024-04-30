رئيس وزراء بيلاروسيا يزور العاصمة الإدارية الجديدة

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، رومان جولوفشينكو، رئيس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له في مستهل زيارته للمدينة.

ورحب عباس، برئيس وزراء بيلاروسيا، مشيرا إلى أنها "فرصة جيدة لاطلاعه على المشروع وما جرى فيه من إنجازات"، وفق بيان لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مساء اليوم.

ونوّه بأن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين مصر وبيلاروسيا وتشير إلى التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مضيفًا: "ونحن متفائلون بمستقبل العلاقات الثنائية ونتطلع إلى تعزيزها وتطويرها في السنوات القادمة". وقدم المهندس خالد عباس شرحا إلى رئيس وزراء بيلاروسيا حول آخر تطورات العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدوره، قال جولوفشينكو: "سعدت بزيارتي إلى العاصمة الإدارية الجديدة"، مشيرا إلى أنها "فرصة جيدة للتعرف على هذا المشروع الضخم"، كما أثنى على الجهود التي تبذلها مصر في بناء مشاريع ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ونتطلع إلى التعاون في مجالات متعددة بما في ذلك التنمية العمرانية والبنية التحتية."

وأجرى جولوفشينكو، والوفد المرافق له، جولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة شملت منطقة الأعمال المركزية التي تضم البرج الأيقوني وهو المبنى الأعلى ارتفاعا في القارة الإفريقية، كما زار كاتدرائية ميلاد المسيح ومركز مصر الثقافي الإسلامي.