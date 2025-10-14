وزارة التجارة الصينية تدعو أمريكا إلى إظهار الصدق في المحادثات التجارية

حثت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة، على تصحيح أخطائها في أقرب وقت ممكن وإظهار الصدق في المحادثات التجارية والعمل مع الصين من أجل الالتقاء في منتصف الطريق.

جاءت تصريحات متحدث باسم الوزارة خلال تعليقه على ادعاء الولايات المتحدة بأن الصين أرجأت اتصالا هاتفيا مقترحا لمناقشة قيودها الأخيرة على صادرات معادن الأرض النادرة، واقتراح أمريكي بأن يعمل الجانبان على استعادة استقرار الموقف في هذا المجال.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المتحدث القول، إن الصين أبلغت الجانب الأمريكي بالفعل من خلال آلية الحوار الثنائي لمراقبة الصادرات، وقبل إعلان قواعدها الجديدة بشأن هذه الصادرات، مؤكدة أن الجانبين يحتفظان بقنوات اتصال وفقا لإطار عمل آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، وأجريا محادثات حتى أمس.

وأضاف المتحدث، "لا يمكن للجانب الأمريكي أن يسعى لإجراء محادثات من ناحية، في الوقت الذي يهدد فيه بإجراءات تقييدية جديدة من ناحية أخرى. هذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين".