وسائل إعلام أمريكية ترفض التوقيع على قواعد البنتاجون الجديدة بشأن الصحافة

رفض عدد من وسائل الإعلام الأمريكية البارزة سياسة جديدة بشأن تصاريح الصحافة أقرتها وزارة الدفاع، حيث تحد مما يمكن للصحفيين المعتمدين نشره.

وأمام الصحفيين حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي "21:00 بتوقيت جرينتش"، اليوم الثلاثاء، للموافقة على القواعد الجديدة، التي تم تعديلها بعدما قوبلت بانتقادات قوية مسودة أولية جاء فيها أن" مسئولا مناسبا مخولا له يجب أن يوافق على المعلومات قبل نشرها" .

وقالت رابطة صحافة البنتاجون، التي تمثل الصحفيين الذين يغطون شؤون الوزارة، في بيان نشرته وسائل الاعلام الأمريكية، إن القواعد المحدثة مازالت " تبدو أنها مصممة لقمع حرية الصحافة ، كما من المحتمل أن تعرضنا للمحاكمة ببساطة بسبب القيام بعملنا "

وأوضحت وسائل الإعلام التي تضم نيويورك تايمز وواشنطن بوست وذا اتلانتك وسي إن إن، أنها لن توقع على السياسة المعدلة للبنتاجون، مضيفة أنها تنتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يضمن حرية الصحافة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في منشور عبر منصة "أكس"، أن جميع القواعد الجديدة تنص على "عدم تجول الصحافة بحرية" و"ارتداء الصحافة إشارة مرئية" وعدم السماح للصحافة المعتمدة بالتحريض على الأعمال الجنائية".