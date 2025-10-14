ميونخ: عرض دراجة نارية تحمل توقيع بابا الفاتيكان للبيع في مزاد علني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت دار سوثبي للمزادات عن اعتزامها بيع دراجة نارية تحمل توقيع البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان في مزاد بميونخ يوم السبت المقبل.

ووقع البابا على الدراجة النارية بيضاء اللون من طراز بي إم دبليو في سبتمبر في الفاتيكان، حيث تظهره الصور على موقع دار المزادات وهو جالس على الدراجة ويحمل خوذة.

ونقلت المركبة إلى روما مجموعة تطلق على نفسها اسم "جيسوس بايكرز"، حيث استقلوها من بلدة شافهايم الألمانية إلى ساحة القديس بطرس في رحلة استمرت 3 أيام.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الدراجة النارية بين 40 ألف يورو "46 ألف دولار" و60 ألف يورو في مزاد السبت.

وقالت دار سوثبي، إن عائدات البيع ستذهب إلى جمعيات الإرساليات البابوية في النمسا وذلك لدعم الأطفال في مدغشقر.