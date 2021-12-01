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يخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته في بطولة كأس العرب قطر 2021، المُقامة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بمواجهة نظيره اللبناني، على ملعب الثمامة، أحد الملاعب المستضيفة لمونديال 2022.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق بداية جيدة في المونديال العربي، تضاهي ما قدمه المنتخب الجزائري، منافسه في المجموعة نفسها، والذي فاز على السودان صباح اليوم بأربعة أهداف نظيفة.

وأعلن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري تشكيل الفراعنة للمباراة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي – أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية.

وسط الهجوم: محمد شريف – محمد مجدي "أفشة" – مصطفى فتحي.

مهاجم وحيد: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي – محمود جاد – أحمد ياسين – عمر كمال – مروان داوود – أحمد رفعت – أحمد سيد زيزو – مهند لاشين – محمد عبد المنعم – أسامة فيصل – حسين فيصل – أيمن أشرف

كما أعلن إيفان هاشيك، المدير الفني للمنتخب اللبناني تشكيل فريقه الذي يخوض اللقاء، وجاء على النحو التالي:

حارس المرمى: مصطفى مطر

المدافعون: ماهر صبرا – عباس عاصي – روبرت ألكسندر – نور منصور

لاعبو الوسط: فيليكس ميشيل – قاسم الزين – محمد علي الدهيني – محمد حيدر – ربيع عطايا

لاعبو الهجوم: هلال الحلوة

ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي السبع – حسين الدر – جهاد أيوب – وليد شور – محمد زين طحان – زين فران – فضل عنتر

وتقدم بوابة الشروق لمتابعيها خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة.

تنطلق المواجهة في الثالثة عصرًا.