التنمية المحلية تشارك في حملات توعوية استعدادًا لعيد الأضحى ضمن الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة

انطلقت أولى هذه الحملات صباح اليوم الجمعة، الموافق 30 مايو 2025، عقب صلاة الجمعة، بمحافظة الجيزة، حيث نُظمت فعاليات توعوية بمساجد: الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ومصطفى محمود بالمهندسين، والمتناوي بالبدرشين، بهدف تصحيح السلوكيات المجتمعية الخاطئة المرتبطة بذبح الأضاحي والتخلص من المخلفات بطرق آمنة وسليمة.

وشهدت الحملات إعداد وتنفيذ ورش عمل متخصصة شارك فيها ممثلو وزارات: الصحة والسكان، التنمية المحلية، البيئة، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الشباب والرياضة، إضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وممثل عن قطاع المشاركة المجتمعية بمنظمة الصحة العالمية، وذلك لضمان استعداد شامل يشمل: التوعية المجتمعية وتقديم الخدمات الطبية وتطبيق الإجراءات البيئية والوقائية وتكثيف حملات الرقابة والدعم المجتمعي.

ووقع الاختيار على محافظة الجيزة كنموذج تطبيقي يجمع بين المناطق الريفية والحضرية، لتكون نقطة انطلاق تُقاس عليها فاعلية الحملة في باقي المحافظات.

وركزت الندوات التوعوية على أهمية تبني مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة، كما ناقشت سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في مواسم تزايد النشاط المجتمعي والطلب على الخدمات.

كما سلطت الحملة الضوء على جهود وزارة التنمية المحلية في رفع درجة الاستعداد بالمجازر والأسواق ومنافذ بيع اللحوم، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بأسس الذبح السليم، والتعامل الآمن مع المخلفات بما يحافظ على البيئة والصحة العامة.

وتأتي هذه الرسائل التوعوية في إطار الاستفادة من دور المساجد والمنابر الدينية في توصيل الرسائل المؤثرة ذات الصلة بالشعائر الدينية، لما لها من مكانة خاصة في وجدان المواطنين.

فيما أكد ممثلو الوزارات المشاركة جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن دعم فرق الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

كما تم الإعلان عن إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ الإجراءات خلال فترة العيد، وتكليف فرق ميدانية بمتابعة تنفيذ الخطط الوقائية والتوعوية في جميع المحافظات.