قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الملياردير إيلون ماسك لن يغادر الإدارة كلياً مشيراً إلى أنه سيعود بين الحين والآخر.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مع ماسك بالبيت الأبيض بمناسبة مغادرة الملياردير لمنصبه: "لقد قام بعمل رائع".

وذكر ماسك أن رحيله عن البيت الأبيض لا يعني نهاية وزارة الكفاءة الحكومية التي كان يتولى الإشراف عليها وإن جزءاً كبيراً من فريقه المسؤول عن خفض التكاليف سيبقى في منصبه، وسيواصل تقديم المشورة للرئيس ترمب.

وعبر ماسك عن ثقته في أن وزارة الكفاءة ستحقق "مع مرور الوقت" توفيرا للنفقات قدره تريليون دولار، وهو ما وعد به.

وغادر ماسك منصبه الأربعاء، بعد ساعات من انتقاده مشروع قانون ترامب الذي حمل اسم مشروع "القانون الموحد والجميل والكبير".

وكتب على منصته "إكس": "مع اقتراب انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس دونالد ترمب على منحي الفرصة للعمل على تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي".

وأضاف أنه يؤمن بأن مهمة مكتب كفاءة الحكومة "ستزداد رسوخاً مع مرور الوقت، لتصبح نهجاً ثابتاً يعتمد عليه في مختلف مؤسسات الدولة".

وجاءت مغادرة الملياردير الأمريكي بعد ساعات من انتقاده مشروع قانون الرئيس الأميركي للإنفاق الذي حمل اسم مشروع "القانون الموحد والجميل والكبير"، وقال إنه "يشعر بخيبة أمل"، وهو ما يشكل "شرخاً كبيراً" في شراكة بين الرجلين كان ينتظر أن تعيد تشكيل السياسة الأميركية والحكومة الفيدرالية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال في حديثه مع شبكة سي بي اس، إنه "مشروع قانون إنفاق ضخم" يزيد العجز الفيدرالي و"يقوض عمل" وزارة كفاءة الحكومة التابعة له، والمعروفة باسم DOGE.

وأضاف ماسك الذي دعم ترشيح ترامب بما لا يقل عن 250 مليون دولار خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعمل في إدارته كمستشار كبير: "أعتقد أن مشروع القانون قد يكون كبيراً أو جميلاً، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معاً".

ودافع ترامب الذي كان يتحدث في المكتب البيضاوي، الأربعاء، عن أجندته بالحديث عن الجوانب السياسية الدقيقة المتعلقة بالتفاوض على التشريع. وقال:"أنا لست سعيداً ببعض جوانبه، لكنني سعيد بجوانب أخرى منه". وذكر أيضاً أنه من الممكن إجراء المزيد من التغييرات، وقال: "سنرى ما سيحدث، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".