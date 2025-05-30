قيادي بحركة فتح: الدعم الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة لا يكفي دون ضغط على إسرائيل

قال زيد تيم أمين سر حركة فتح في هولندا، إنّ إعلان البيت الأبيض عن موافقة إسرائيل على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يعني بالضرورة تحقيق وقف حقيقي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شروق عماد الدين، على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطالما عطّل اتفاقيات متعددة وخلق العراقيل أمام أي تقدم.

وأوضح أنّ الهدف الحقيقي للحكومة الإسرائيلية لا يتمثل في وقف إطلاق النار، بل في تنفيذ سياسة تهجير وتجويع الفلسطينيين، وقتل أكبر عدد منهم في حرب الإبادة.

وأشار إلى أن عدد الشهداء تجاوز 53 ألفًا، مع إصابة أكثر من 123 ألفًا، والآلاف منهم تحت الأنقاض.

وذكر تيم أن الممارسات الإسرائيلية، من حرق النازحين وقتل الأطفال وتقطيع الرؤوس، تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني، معبّرًا عن القلق من استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واصفًا هذا التصرف بأنه جزء من استراتيجية الاحتلال لتركيع الفلسطينيين عبر الجوع.

وأكد أن دعم الولايات المتحدة يجب أن يترافق مع ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف إطلاق النار فورًا وفتح المعابر لإدخال المساعدات.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات قانونية ملزمة لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.