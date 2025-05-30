قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن مصر ليست دولة منتجة بالكامل للحوم، حيث يبلغ الإنتاج المحلي حوالي 40% فقط من احتياجات السوق، فيما تستورد البلاد نحو 60% من اللحوم، خاصة من دول مثل البرازيل وكولومبيا، بالإضافة إلى اللحوم المستوردة من السودان وجيبوتي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة حرة»، الذي يقدمه الإعلامي نوح غالي، المذاع على قناة «الشمس»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي، منها تخصيص 350 ألف فدان على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي لإنشاء مزارع أعلاف ومحطات تصنيع، بالإضافة إلى استيراد مليون رأس ماشية لتربية العجول والبقر الحلاب.

وتحدث عن ارتفاع أسعار اللحوم مؤخرًا، موضحا أن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف المستوردة التي تشكل نحو 70% من السوق، فضلاً عن عوامل موسمية مرتبطة بموسم عيد الأضحى.

ونفى وجود احتكار في السوق من قبل مزارع المواشي، مؤكداً توفر اللحوم في الأسواق، ومطالباً بزيادة الرقابة من الجهات المختصة لمنع أي ممارسات احتكارية

وذكر أن هامش الربح لدى الجزارين لا يتجاوز 7%، وأن الأسعار المرتفعة لا تعود إليهم، بل إلى تكاليف الإنتاج العالية.

وأكد أن الدولة تتدخل عبر توفير لحوم مستوردة بأسعار مدعمة في المجمعات الاستهلاكية، مما أثر على حركة البيع في محلات الجزارة.

وأوضح أن القوة الشرائية المحدودة للمواطنين تدفع الكثيرين إلى شراء اللحوم من المجمعات الاستهلاكية بدلاً من محلات الجزارة، ما أثر على قطاع اللحوم البلدية التقليدي.

وحول توقعاته بعد العيد، قال عبد الباسط إنه متفائل بأن الأسعار ستستقر، خاصة مع الدور الكبير الذي يقوم به المجتمع المدني في تقديم اللحوم للفقراء والمحتاجين خلال فترة الأعياد.