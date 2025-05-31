أكد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي أنه كان على علاقة قوية بمارسيل كولر، المدير الفني السابق للأحمر، مُشيرًا إلى أن محمود كهربا، زميله السابق في الفريق تعهد بنجاحه في النادي.

وقال إمام عاشور في تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر تو: "أحب كولر على المستوى الشخصي، منذ أول يوم لي في النادي يتحدث معي بشكل جيد، ويريد نجاحي، وعلاقتي به كانت قوية للغاية".

وأضاف: "أحتاج لطريقة نفسية في التعامل معي.. يوم المباراة لي نظام معين، مثل استماع الأغاني، وأكون في حالة مزاجية عالية.. لذا أحتاج للتعامل بشكل جيد".

وتابع: "مارسيل كولر كان يدعمني ويدعم معظم اللاعبين.. هبوط مستوى الفريق؟ حتى لاعب الكرة مستواه ينخفض في بعض الأحيان، لكن يبدو أن كولر لم يتمكن من العودة سريعًا".

وأكمل: "علاقتي لم تكن قوية بكهربا في البداية، علاقتي معه أصبحت قوية بعد وصولي للأهلي.. محمود كهربا كان يقول لي لا أريدك أن تكرر الأخطاء التي قمت بها.. كهربا قال لهم في الأهلي إن إمام سينجح يعني سينجح".

وأتم إمام عاشور تصريحاته قائلًا: "ما حدث مع كولر لم يكن من جماهير الأهلي.. الجميع يعرف من هؤلاء.. جمهور الأهلي استحالة أن يقوم بذلك".