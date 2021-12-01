كشفت تقارير صحفية تركية في الساعات الماضية عن رغبة نادي جالاتا سراي التركي، في الحصول على توقيع أحد نجوم النادي الأهلي الجدد في الفترة المقبلة وهو حمدي فتحي.

وارتبط عدد من نجوم الأهلي في الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف العملاق جالاتا سراي، دون أن يحالف التوفيق أي صفقة في الانتهاء.

ورغب مسؤولو جالاتا سراي في الفترة الماضية في الحصول على توقيع محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، وكذلك في الحصول على خدمات الدولي المالي اليو دانج دبابة خط وسط المارد الأحمر.

واشترط الأهلي الحصول على 8 ملايين يورو للموافقة على بيع ديانج، لكن عرض نادي جالاتا سراي توقف عند 6 ملايين يورو.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «هابر جلوبال» التركية فإن نادي جالاتا سراي يراقب حالياً نجماً جديداً من الأهلي هو لاعب الوسط المتألق حمدي فتحي، حيث يرغب في الحصول على توقيعه في الفترة المقبلة من أجل سد العجز الذي يعاني منه الفريق في منطقة لاعب الوسط المدافع، والتي كان بسببها يتفاوض منذ فترة للحصول على توقيع أليو ديانج كما دخل في مفاوضات مع مسؤولي آرسنال لضم المصري محمد النني.