 قناع الوجه سلاح إسلام عيسى للعودة إلى مباريات بيراميدز - بوابة الشروق
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قناع الوجه سلاح إسلام عيسى للعودة إلى مباريات بيراميدز

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 8:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 8:49 م

عاد إسلام عيسى، صانع ألعاب بيراميدز، للمشاركة مرة أخرى في المباريات بعدما أصيب في الوجه مؤخرا خلال رحلة الفريق قبل الأخيرة إلى تنزانيا.

وتعرض إسلام عيسى للإصابة بكسر في الأنف خلال مباراة عزام التنزاني في دار السلام، بكأس الكونفدرالية قبل أكثر من شهر.

وخضع إسلام عيسى لجراحة مؤخرا واستلزم معها خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي بدون التحامات لحين تجهيزه للمشاركة بصورة طبيعية.

وظهر عيسى للمرة الأولى في المباريات، خلال اللقاء الودي الذي يخوضه بيراميدز اليوم أمام المقاصة بملعب الدفاع الجوي، وبواقي للوجه لحمايته من الالتحامات القوية.


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