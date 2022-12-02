تكهنات بارتباط أوكرانيا بسلسلة الطرود المفخخة في إسبانيا

أكدت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، إرسال المزيد من الطرود المفخخة إلى عناوين رسمية وعناوين أخرى، من بينها طرد موجه إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وآخر إلى السفارة الأوكرانية.

وقالت وزراة الداخلية إنه تم استلام الطرد المفخخ المرسل إلى رئيس الوزراء في 24 نوفمبر حيث تم إبطال مفعوله.

وأضافت أن طردا مفخخا سادسا وصل بعد ظهر اليوم الخميس، إلى السفارة الأمريكية في مدريد، وأن خبراء المتفجرات الإسبان فجروا شحنة مشبوهة هناك بطريقة آمنة.

وقامت السفارة والسلطات الأمنية الإسبانية بتفعيل بروتوكول مكافحة الإرهاب، وتم تطويق المنطقة المحيطة بالسفارة في حي سالامانكا الثري في مدريد بعد الظهر.

وأوضح وزير الدولة للأمن رافايل بيريز، في مؤتمر صحفي بمدريد، أن شركة الأسلحة إنستالزا، في سرقسطة، تلقت طردا، قد يكون خطيرا، وذلك في وقت متأخر أمس الأربعاء. وتنتج الشركة أسلحة توردها إسبانيا لأوكرانيا.

وجرى اعتراض شحنة رابعة مثيرة للريبة في وقت مبكر اليوم الخميس، في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية القريبة من مدريد والتي تستخدمها طائرات عسكرية لنقل الإمدادات المتجهة إلى أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، قال متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية إن أجهزة المسح أظهرت أن "هناك آلية مريبة بها".

وتابع بيريز في المؤتمر الصحفي أن وزارة الدفاع تلقت طردا خامسا صباح اليوم الخميس موجها لوزيرة الدفاع مارجريتا روبلس.

ولم تنف السلطات الإسبانية تقارير إعلامية أفادت بأن جميع الطرود المفححة قد تكون على صلة بالحرب في أوكرانيا، وترى الحوادث على أنها هجمات إرهابية.