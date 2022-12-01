 كأس العالم.. مشجع عراقي يبيع مجوهرات والدته ليحضر مباريات مونديال قطر - بوابة الشروق
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كأس العالم.. مشجع عراقي يبيع مجوهرات والدته ليحضر مباريات مونديال قطر

بغداد/الدوحة (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:57 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:57 م
وجه مشجع  عراقي رسالة إلى والدته يعتذر فيها عن بيع مجوهراتها ليحضر كأس العالم  2022 في قطر، وفق ما نشره موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي اليوم الخميس .  

وقال الموقع إن الشاب العراقي "عدي" كتب في لافته له خارج الملاعب القطرية، "أمي الغالية أنا آسف.. حينما أعود سأشرح لك لماذا بعت مجوهراتك.. إنه كأس العالم".

ووجه عدي من قطر في لقاء مصور رسالة إلى والدته حيث قال: "أنا آسف.. يجب أن تعذريني، إنه كأس العالم يا أمي".

وطبقا للموقع، اصطحب المشجع عدي أصدقاء له إلى قطر على حساب والدته من خلال ما باعه من المجوهرات.

وقال عدي والأصدقاء في الختام: "الآن ليس لدينا أموال للعودة إلى العراق.. ولا نعلم كيف سنعود".

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