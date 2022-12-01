إثيوبيا والسودان يتفقان على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بطريقة سلمية

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التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمكتبه اليوم الخميس، وزير الخارجية الإثيوبي، دمكي مكونين، بحضور السفير الإثيوبي بالخرطوم بيتال أميرو.

وقال السفير الإثيوبي بالخرطوم، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مبيناً أن اللقاء يأتي في إطار مشاركة وزير الخارجية الإثيوبي، في اجتماعات مجلس وزراء منظمة الإيقاد بالخرطوم.

وأكد السفير بيتال أميرو، أن الجانبين اتفقا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بطريقة سلمية، وفقا للآليات المشتركة بين البلدين.

وأضاف السفير الإثيوبي بالخرطوم، أن السودان أبدى استعداده، لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي.