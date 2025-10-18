طالبان تعلن عن محادثات سلام بين أفغانستان وباكستان في الدوحة

أعلن المتحدث باسم حكومة حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، عن أن أفغانستان وباكستان ستعقدان محادثات سلام في الدوحة اليوم السبت، بعد أن مددت الدولتان وقف إطلاق النار لإنهاء اشتباكات عنيفة بينهما.

وقال مجاهد، في بيان: "كما وعدنا، ستعقد مفاوضات مع الجانب الباكستاني اليوم في الدوحة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن وفدا رفيع المستوى من كابول، يرأسه وزير الدفاع محمد يعقوب، غادر متجها للدوحة.

وأمس الجمعة، قتل 10 مدنيين وأصيب 12 آخرين، في غارة جوية باكستانية على مقاطعة حدودية غربي أفغانستان.



وقال مسئول في مستشفى باكتيكا الإقليمي – طلب عدم كشف هويته - لوكالة الصحافة الفرنسية: "قتل 10 مدنيين وأصيب 12 آخرون في غارة جوية على منطقة أرغون"، موضحا أن هناك طفلين من بين القتلى.

وأوضح مسئول في حركة طالبان أن باكستان شنت ضربات على منطقة أفغانية محاذية للحدود، مؤكدا أن كابل سترد.

وقال المسئول – الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "قبل دقائق، خرقت باكستان وقف إطلاق النار وقصفت 3 مناطق من باكتيكا"، مضيفا: "أفغانستان سترد".