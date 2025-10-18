غزة: تقدم لدبابات الاحتلال في منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس

أفادت مصادر محلية لشبكة «قدس» الإخبارية، برصد تقدم لدبابات الاحتلال صباح السبت، في منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت وكالة «صفا» بأن طائرة مُسيّرة إسرائيلية «كواد كوبتر» أطلقت، صباح يوم السبت، النار في منطقة الشعف بحيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال تواصل إطلاق النار شرقي مدينة غزة.

ووثق مركز غزة لحقوق الإنسان 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها قوات الاحتلال، وأسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيًا وإصابة 122 آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المركز في بيان وصل وكالة «صفا»، إن قوات الاحتلال استهدفت أمس الجمعة، مركبة مدنية تقلّ أفرادًا من عائلة شعبان في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مدنيًا بينهم 7 أطفال وسيدتان.

وأوضح أن السلوك الإسرائيلي يعكس استخفافًا سافرًا بحياة المدنيين وإصرارًا على مواصلة سياسة القتل والتدمير دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني أو لالتزامات "إسرائيل" كقوة احتلال.

وأضاف أن استهداف العائلة يفتقر للضرورة وقوات الاحتلال تملك أدوات مراقبة وقادرة على تحديد أن هذه المركبة لم تكن تشكل أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين الذين يتمركزون في منطقة بعيدة.

واعتبر أن ما جرى يعكس نهج قوات الاحتلال في استباحة المدنيين، والإصرار على استكمال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأكد المركز أن حماية المدنيين لا يمكن أن تتحقق إلا عبر وقف شامل ودائم للعدوان، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني وتفعيل آليات العدالة الدولية لضمان إنصاف الضحايا.

وفي 10 أكتوبر الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.