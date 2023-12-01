صحة الوادى الجديد ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل بدء الانتخابات الرئاسية

تواصل محافظة الوادى الجديد، الاستعداد للانتخابات الرئاسية التى ستنطلق أيام 10، 11، 12، من ديسمبر الجارى.

وأعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية والتأكيد على توافر جميع المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، بجانب تمركز سيارات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان الانتخابية، وتكليف طبيب لكل مجموعة من المقار الانتخابية حسب النطاق الجغرافى حال حدوث أى طارئ للقائمين على اللجان أو الناخبين.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية للانتخابات بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة على مدار ايام الإنتخابات، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين ومتابعة سير العمل لحظة بلحظة، والتنسيق التام بين الغرفة المركزية بديوان المديرية واللجان الفرعية بالإدارات الصحية، وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء العملية الانتخابية.

وأوضح محروس أنه تم وضع خطة تأمين طبي شاملة خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة، يشارك فيها جميع المنشآت الصحية بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة، وذلك للعمل على تذليل أي صعوبات أو عقبات أمام المواطنين، وتفعيل دور الرائدات الريفيات فى حث المواطنين على المشاركة الإيجابية، وتكثيف عقد الندوات التوعوية للتوعية بأهمية المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى والتنسيق بين جميع الجهات لخروج العاملين للاقتراع بما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مدير فرع التامين الصحى بالوادى الجديد، والدكتور مدير فرع اسعاف الوادى الجديد، والدكتور مدير مستشفى الخارجة التخصصى و السادة أعضاء الغرفة والعاملين بديوان المديرية لمناقشة الاستعدادات النهائية والخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.