السيسي يلتقي عددا من الرؤساء والملوك على هامش أعمال قمة المناخ COP28 في دبي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الرؤساء والملوك والمسئولين على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.



واستهل السيسي لقاءه بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومحمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ، ورشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.



ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب ٢٨".



وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس يركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقاً من قمة شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلاً عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.



وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى دبي سيتضمن كذلك عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.