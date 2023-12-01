علق الإعلامي عمرو أديب، على استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة.



وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «وارد جدا تكون فيه نيران إسرائيلية قريبة من مصر، ويجب أن نتوقع تكدسا من الفلسطينيين قرب الحدود عند رفح».



وأضاف أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة حاليا لا علاقة لها بحركة حماس، بقدر ما يمثّل الأمر محاولة محاولة لإنهاء وجود غزة من الوجود.



وأشار إلى أنّ إسرائيل تريد إنشاء تخوم أو مناطق عازلة في غزة، بحيث يكون من الصعب انطلاق هجمات عليها.



ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية تتركز حاليا على مناطق الجنوب من غزة، منبها بأن تهجير الفلسطينيين للجنوب أكثر يعني دفعهم صوب الحدود المصرية.



ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 178 فلسطينيا مع استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة بعد هدنة لأسبوع.



وقالت الوزارة - في بيان: «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الصباح وحتى اللحظة إلى 178 شهيدا و589 إصابة معظمهم من الاطفال والنساء».



من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تواصل حرب الإبادة التي خلفت حتى الآن عن أكثر من 15 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر الماضي بينهم أكثر من 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة.



وذكر المكتب الإعلامي أنه لا يزال قرابة 6500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، إضافة إلى قرابة 37 ألف إصابة.