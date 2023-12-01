برشلونة يتحرك لحسم موقف كانسيلو وفيليكس في يناير

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يرغب نادي برشلونة الإسباني في إنهاء ملف ثنائي الفريق البرتغالي جواو كانسيلو ومواطنه جواو فيليكس، خلال شهر يناير المقبل.

وانضم كانسيلو إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو الأمر ذاته بالنسبة لجواو فيليكس المنضم من أتليتكو مدريد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة النادي الكاتالوني تسعى لإنهاء الأمور المعلقة بشأن الثنائي البرتغالي، من أجل ضمان بقاءهم مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأضافت أن أتلتيكو مدريد سيطلب مبلغ 80 مليون يورو لضم فيليكس بشكل نهائي، فيما يقدر النادي الكاتالوني قيمته بمبلغ 40 مليون يورو.

على الجانب الأخر يقدر مانشستر سيتي قيمة بيع كانسيلو بمبلغ 25 مليون يورو، وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة مستعد لدفع 15 مليون.