بلينكن يغادر إسرائيل بعد استئناف العدوان على غزة

غادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إسرائيل بعد تجديد قصفها على قطاع غزة.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أنهى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن زيارته إلى إسرائيل وغادرها بعد دقائق من العودة للقتال" في غزة.



وأضافت الهيئة الرسمية أن بلينكن يغادر إلى الإمارات. ومن المقرر أن يشارك بلينكن في قمة المناخ التي تعقد في الإمارات، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.



وكان بلينكن التقى الخميس القادة الإسرائيليين، كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.



وانتهت رسميا صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام.



وشنت المدفعية والبوارج والطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة.



كما اندلعت اشتباكات بين عناصر الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع، وفي محاور التوغل المختلفة بمدينة غزة ومناطق محافظة الشمال.