الصين تدعو إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني

• متحدث وزارة الخارجية ماو نينغ قال إن الصين تبذل جهودا كبيرة من أجل إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

أكدت الصين، الأربعاء، ضرورة إيجاد حل سلمي للمشكلات الناجمة عن الأنشطة النووية الإيرانية من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية.

أفاد بذلك متحدث وزارة الخارجية ماو نينغ، تعليقا على تصريح للقنصل العام الإسرائيلي في شنغهاي رافيت باير، دعا فيه حكومة الصين إلى استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط على إيران.

وشدد ماو، في مؤتمر صحفي، على أن الصين تبذل جهودا كبيرة من أجل إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا المتحدث الصيني جميع الأطراف المعنية إلى التعاون من أجل توجيه القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني نحو حل سياسي.

وفي تصريح صحفي مؤخرا، قال القنصل العام الإسرائيلي في شنغهاي، إنه ينبغي للصين استخدام نفوذها "لكبح طموحات إيران العسكرية والنووية".

وأضاف أن "الصين هي الدولة الوحيدة القادرة على التأثير في إيران"، معتبرا أنه "إذا لم تشترِ الصين النفط الإيراني، فستنهار طهران".

وفي 13 يونيو المنصرم، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان.