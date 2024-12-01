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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السوري: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة

بشار الأسد
بشار الأسد
دمشق - د ب أ
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 3:21 م | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 3:21 م

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأسد من بادرا جومبا القائم بصلاحيات الرئيس في جمهورية أبخازيا الذي أكد وقوف بلاده مع سوريا في كل ما تواجهه من هجمات إرهابية منظمة، معتبراً أن النصر يقف إلى جانب سوريا دولةً وشعباً وقيادةً.

بدوره، شدد الأسد على أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أياً كان داعموه ورعاتُه، منوّهاً بأن "الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".

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