وسام أبو علي يغادر القاهرة استعدادا للانضمام لكولومبوس كرو

غادر وسام أبو علي، لاعب الأهلي والمنتقل إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكان نادي كولومبوس كرو قد أعلن التعاقد مع وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد تألقه مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

إلا أن هناك أزمة حالية بين الأهلي وكولومبوس كرو على دفع الجزء الأول من الصفقة المقدرة بحوالي 7.5 مليون دولار بالإضافة إلى إضافات أخرى ونسبة إعادة بيع.

ولكن كل المؤشرات تؤكد أن اللاعب في طريقه لإنهاء جميع لإجراءات مع الفريق الأمريكي بالأخص بعدما نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة من مطار القاهرة مغادرة إلى أمريكا.

ومن المقرر أن يحصل وسام أبو علي على 3 ونصف مليون دولار، سنويًا رفقة ناديه الأمريكي وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.