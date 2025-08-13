زيلينسكي يتوجه إلى برلين لإجراء محادثات قبل القمة الأمريكية-الروسية

من المقرر أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ديوان المستشارية الألمانية، اليوم الأربعاء، للمشاركة في مؤتمرات عبر الفيديو مع زعماء أوروبيين قبل القمة الأمريكية-الروسية هذا الأسبوع، حسبما ذكرت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب المعلومات، من المتوقع وصول زيلينسكي إلى العاصمة الألمانية ظهر اليوم.

وتُعقَد المؤتمرات عبر الفيديو مع رؤساء دول وحكومات أوروبية بمبادرة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بهدف إيجاد أرضية مشتركة فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وبحسب المعلومات، من المقرر أن يتناول زيلينسكي غداء قصيرا مع المستشار فريدريش ميرتس ويلقي بيانا في حوالي الساعة الرابعة عصرا "التوقيت المحلي".

وأكد المتحدث الصحفي باسم زيلينسكي، سيرهي نيكيفوروف، الزيارة في تصريحات للتلفزيون الأوكراني. وقال: "الرئيس يعمل في برلين اليوم. سيكون هناك اجتماع ثنائي مع ميرتس. بعد ذلك، سيشاركان معا في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة الدول الأوروبية، والأمين العام للناتو (مارك) روته، والرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب".

ويعتزم ميرتس جمع حلفاء أوكرانيا الأوروبيين المقربين الساعة الثانية ظهرا "التوقيت المحلي" في غرفة العمليات بالمستشارية لإجراء مناقشة تمهيدية حول المشاورات اللاحقة مع ترامب.

ويشارك في الاجتماع رؤساء دول وحكومات فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، وزيلينسكي.

ومن المنتظر أيضا أن ينضم إلى المؤتمر عبر الفيديو في وقت لاحق الرئيس ترامب ونائبه جيه. دي. فانس، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا "التوقيت المحلي". وبعد ذلك، سيناقش المستشار الألماني نتائج ما يسمى بتحالف الراغبين، بقيادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ويعتزم ميرتس إطلاع الرأي العام على المستجدات في مؤتمر صحفي بعد عقد المؤتمر عبر الفيديو مع ترامب.

ويخشى الأوروبيون وزيلينسكي من إمكانية اتفاق ترامب وبوتين في ألاسكا على تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لروسيا، وهو ما ترفضه كييف بشدة، ويرغبون على الأرجح في الحصول على التزام من ترامب بعدم إبرام اتفاق مع بوتين بمعزل عن الأوكرانيين والأوروبيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إنه من المتوقع أن تركز المحادثات على خيارات إضافية للضغط على موسكو، والتحضير لمفاوضات سلام محتملة، وقضايا ذات صلة بمطالبات إقليمية وضمانات أمنية.

وطالب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجددا بضمانات أمنية لأوكرانيا.