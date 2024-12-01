المفوضية الأوروبية الجديدة تبدأ عملها اليوم

تولى فريق التنفيذيين الجديد في الاتحاد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عمله، اليوم الأحد، في الوقت الذي يواجه فيه التكتل المكون من 27 دولة، واقعا جيوسياسيا جديدا.

ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية هي المؤسسة الوحيدة القادرة على اقتراح تشريعات الاتحاد الأوروبي، وضمان الامتثال لقوانين التكتل.

وكانت بداية الفترة الأولى لتولي فون دير لاين منصبها كرئيسة للمفوضية في عام 2019، تتزامن مع ذروة حركة المناخ العالمية، وأنتجت حزمة من التشريعات المناخية والبيئية الرائدة للاتحاد الأوروبي، والتي تُعرف باسم "الصفقة الخضراء".

وبعد مرور 5 أعوام، هناك دليل مهم على أولويات الاتحاد الاوروبي المتغيرة، وهي إدخال منصب مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، وهو الدور الذي شغله رئيس الوزراء الليتواني السابق أندريوس كوبيليوس.

ومن إستونيا، تتولى كايا كالاس دورا محوريا، وهو المفوضة السامية للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لعودة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى منصبه في يناير المقبل، والذي كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية مرتفعة.