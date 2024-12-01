سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يخوض فريق الأهلي مباراة صعبة أمام نظيره البنك الأهلي مساء اليوم الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري.

وقبل المباراة يتصدر الأهلي جدول ترتيب جدول الدوري برصيد 7 نقاط متساويا مع 5 أندية أخرى وهي بيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

أما البنك الأهلي بقيادة مديره الفني طارق مصطفى يتطلع لنتيجة إيجابية أمام الأهلي لتحسين مركز الفريق في جدول الدوري، حيث يقبع في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد وخسارتين.

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كلًا من: حمزة علاء - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد - أكرم توفيق - عمر الساعي - عمرو السولية - رضا سليم - سمير محمد.

ويدخل البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: إسحاقو يعقوبو - محمد عبد الغني - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني

خط الوسط: محمد فتحي - أحمد ربيع - محمد إبراهيم

خط الهجوم: ياو أنور - أحمد ياسر ريان - أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد بدلاء البنك الأهلي كلًا من: أحمد صبحي - سيرجي أكا - هشام صلاح - داو سيريل - مصطفى عبد الرحيم - جريندو - محمود الجزار - سيد نيمار - أحمد مدبولي.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة مباراة الأهلي والبنك الأهلي لحظة بلحظة خلال السطور القادمة: