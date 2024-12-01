حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأكتوبر

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قررت نيابة 6 أكتوبر، حبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول" لأحدهما معلومات جنائية، و2 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية والمنازل بأسلوب "التسلق"، بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

البداية جاءت بورود معلومات إلى مباحث أكتوبر مفاداها سرقة تشكيل عصابى مكون من عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول"– لأحدهما معلومات جنائية المساكن بأسلوب "التسلق"، بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما في دائرة قسم أكتوبر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

وأقر المتهمان بالتصرف فى المسروقات لدى عميلان "سيئا النية" مقيمان بدائرة القسم تم ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامي".

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.