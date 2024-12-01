أمريكا ترى بارقة أمل لإنهاء الحرب في غزة بعد التهدئة مع حزب الله

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن هناك فرصة محتملة لتحقيق تقدم في إنهاء الحرب في غزة، وذلك عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقال سوليفان لشبكة (سي إن إن): "إننا قد نحظى بفرصة لتحقيق تقدم في إنهاء الحرب في غزة نتيجة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان".

وأضاف: "إن العقبة الرئيسية في الوقت الحالي هي حماس وما إذا كانت مستعدة لإبرام صفقة تبدأ بموجبها بإطلاق سراح الرهائن، ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وتدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بعد توقف العنف".

وتابع: "أعتقد أن حسابات حماس أو اتخاذ القرارات لا يتعلقان حقا بالسياسة الأمريكية، ولكنني أعتقد أن هذا الأمر أصبح أكثر احتمالا مما كان عليه من قبل، لأن حماس أصبحت معزولة الآن ولم يعد حزب الله يقاتل إلى جانبها، كما أن داعميها في إيران وأماكن أخرى منشغلون بصراعات أخرى".

ومضى قائلا: "لذا فإنني أعتقد أننا قد نحظى بفرصة لتحقيق تقدم، ولكنني لن أتوقع على وجه التحديد متى سيحدث ذلك لأننا اقتربنا كثيرا من تحقيق هذا الهدف مرات عديدة ولم نصل إلى خط النهاية".