الجامعة العربية: نتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا

تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.

صرح بذلك جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الذي أعرب أيضاً عن انزعاج أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتأثيراتها على المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة، من بينها حدوث فوضي تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها.

وأكد المتحدث الرسمي التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.