سفير روما بالقاهرة يتفقد البيت الإيطالي ببورسعيد تمهيدا لترميمه

تفقد ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، مبنى البيت الإيطالي بنطاق حي الشرق، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال ترميم وتطوير ورفع كفاءة مبنى البيت الإيطالي ببورسعيد. جاء ذلك برفقة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وسمر الموافي، رئيس حي الشرق.

واستعرض نائب محافظ بورسعيد مع السفير الإيطالي عددًا من الإجراءات الخاصة بأعمال تطوير ورفع كفاءة البيت الإيطالي، بعد تفقد أقسامه للمعاينة على الطبيعة والوقوف على كافة المتطلبات التي يحتاجها البيت الإيطالي لإعادة ترميمه، للحفاظ على التاريخ الإيطالي ببورسعيد، وذلك في إطار التعاون المثمر بين المحافظة والسفارة الإيطالية بالقاهرة.

جدير بالذكر أن البيت الإيطالي يقع بحي الشرق ببورسعيد، وافتتحته الجالية الإيطالية في مصر قبل أيام من بداية الحرب العالمية الثانية عام 1939 ليكون مقرًا للحاكم الإيطالي. وُضع على سطحه برج صغير يكشف خط قناة السويس كاملًا من أعلى ويظهر المدينة الصغيرة بوضوح. يحتوي المبنى بداخله على مسرح، ومكتبة عملاقة، وسينما، ومكان للألعاب والترفيه، وقد كتب على لوحته الخارجية "Casa Italia"، ليكون مركز إشعاع للثقافة الإيطالية.