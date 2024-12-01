دمياط: تدريبات مكثفة لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام

عقدت مديرية الصحة بدمياط سلسلة من التدريبات الوزارية لتأهيل فرق العمل على تنفيذ عدد من المبادرات الصحية الرئاسية، وشملت التدريبات مجموعة من البرامج المتخصصة.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن التدريبات تضمنت مبادرات بدأت في أوائل نوفمبر، مثل فحص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، الكشف عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة، ومنع انتقال العدوى من الأم إلى الجنين، وتم تنفيذها خلال يومي 3 و4 نوفمبر 2024.

كما شملت التدريبات مبادرات أواخر نوفمبر، التي ركزت على دعم صحة المرأة، فحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وذلك في يومي 24 و25 نوفمبر 2024.

واستهدفت التدريبات الأطباء، الصيادلة، طواقم التمريض، مدخلي البيانات، الرائدات الريفيات، والمثقفين الصحيين، وتم تنظيمها في قاعات التدريب بمركز صحة المرأة والإدارة الصحية بدمياط.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتورة دينا أبوصير، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات بمديرية الصحة بدمياط.