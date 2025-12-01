اللاجئون الأفغان في باكستان يحثون واشنطن على استئناف برنامج إعادة التوطين

دعا لاجئون أفغان ينتظرون إعادة توطينهم في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف برنامج إعادة التوطين، مشيرين إلى أنهم يعيشون في باكستان في ظروف قاسية للغاية وتحت خوف دائم من الترحيل.

وجاء بيان حاملي ملفات اللجوء الأفغان من الفئتين بي 1 / بي 2 بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية وقف معالجة جميع طلبات الهجرة المقدمة من الرعايا الأفغان بشكل مفاجئ إلى أجل غير مسمى، وذلك عقب حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة جنديين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

ووزع حاملو ملفاء اللجوء بيان على وسائل الإعلام، جاء فيه: "نحن الحلفاء والشركاء الأفغان للولايات المتحدة ممن استكملت ملفاتهم ضمن الفئتين بي 1 / بي 2، نعبر عن قلقنا البالغ والتماسنا العاجل للحصول على المساعدة. لقد كانت ملفاتنا مُعالجة بالكامل، وكنا ننتظر مواعيد رحلاتنا عندما جرى تعليق البرنامج في 20 يناير 2025 دون أي تفسير".

وأفاد البيان: "لأكثر من ثلاث سنوات، ونحن نعيش في باكستان في ظل معاناة شديدة وخوف دائم"، وندد البيان كذلك بالهجوم الذي وقع في واشنطن.

وأضاف البيان: "لقد ارتكب هذا الفعل فرد واحد، ولا ينبغي مطلقا استخدامه لإنزال العقاب الجماعي بآلاف الحلفاء الأفغان المخلصين الذين خدموا الولايات المتحدة بشرف وعلى حساب تعرضهم لمخاطر شخصية كبيرة، فالجريمة الفردية لا تعبر عن جماعة كاملة، ونرجو مع خالص الاحترام أن يُصان هذا المبدأ من مبادئ العدالة".

وتابع البيان: "نطالب الولايات المتحدة، وبشكل عاجل، بأن تفي بالتزاماتها، وتحمي حلفاءها، وتستأنف عملية الإجلاء قبل أن تُزهق مزيد من الأرواح البريئة." وشدد البيان الصادر نيابة عن حاملي ملفات الفئتين بي 1 وبي 2 في باكستان: "لسنا مجرمين، نحن الحلفاء الذين وقفوا إلى جانب أمريكا. والآن نطلب من أمريكا أن تقف إلى جانبنا".