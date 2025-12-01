بيتكوين تنخفض إلى أقل من 85 ألف دولار

واصلت العملة المشفرة الشهيرة بيتكوين والشركات المرتبطة بها تراجعها المستمر منذ قرابة شهرين اليوم الاثنين، مع موجة بيع واسعة النطاق في سوق شركات التكنولوجيا التي يرى الكثيرون أنها مبالغ في قيمتها.

وانخفضت عملة بيتكوين، التي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 126 ألف دولار للوحدة الواحدة في 6 أكتوبر وفقا لمنصة تداول العملات المشفرة كوين بيز، بأكثر من 7% في تعاملات اليوم لتصل إلى أقل من 85 ألف دولار، ليصل إجمالي تراجعها خلال ثمانية أسابيع فقط نحو 33% من قيمتها.

في الوقت نفسه، انخفضت أسهم شركات قطاع العملات المشفرة، حيث تراجع سهم كوين بيز جلوبال بنسبة 4%، وسهم شركة منصة التداول عبر الإنترنت روبنهود ماركتس بنسبة 2ر5%. كما انخفضت أسهم شركة تعدين البيتكوين ريوت بلاتفورمس بنسبة 7%.

وانخفضت أسهم شركة ستراتيجي، أكبر شركات ما يسمى بـ"خزانة العملات المشفرة" التي تجمع الأموال لشراء البيتكوين فقط، بنسبة 8ر8%. وقد أفادت الشركة بأنها تمتلك 649870 بيتكوين. وبحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم بلغت قيمة محفظتها حوالي 55 مليار دولار.

انخفضت قيمة عملة أمريكان بيتكوين، التي يمتلك فيها ابنا الرئيس دونالد ترامب، إريك ترامب ودونالد ترامب الابن، حصةً بنسبة 3ر9%، لتسجل الآن انخفاضًا بنسبة 43% منذ 30 سبتمبر.

يشير المحللون إلى عدة عوامل أدت إلى موجة بيع مكثفة في بيتكوين وغيرها من استثمارات العملات المشفرة، بما في ذلك اتجاه عام نحو تجنب المخاطرة، والذي هيمن على الأسواق هذا الخريف، مما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل السندات والذهب.

في مذكرة بحثية للعملاء الأسبوع الماضي، أرجع محللو دويتشه بنك الانخفاضات الأخيرة في العملات المشفرة إلى عمليات البيع المؤسسية، وجني الأرباح من قبل مستثمرين آخرين على المدى الطويل، وسياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي المتشددة. كما ساهم توقف التحركات نحو تنظيم العملات المشفرة في حالة عدم اليقين، وفقًا لدويتشه بنك.