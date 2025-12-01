إصابة 5 أشخاص في 3 حوادث سير متفرقة بشمال سيناء

أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، في ثلاث حوادث سير بمناطق متفرقة بمحافظة شمال سيناء.

وتلقت الجهات المختصة في شمال سيناء، بلاغًا يفيد انقلاب سيارة بالطريق الدائري أمام كمين الميدان الجديد، مما أسفر عن إصابة "م.خ.ح"، 30 عامًا، مقيم بالشيخ زويد حي الحمايدة، وتعرض لكدمات في الجسم، وأصيب "ع.س.ح.م"، 30 عامًا، مقيم بالشيخ زويد، بكسور محتملة في فقرات الرقبة وكدمات بالجسم.

في واقعة أخرى، أسفر اصطدام سيارة بشخص في شارع الخمسيني بالمساعيد عن إصابة "م.س.ع.س"، 5 سنوات، مقيم بشارع الخمسيني، بسحجات في الوجه وكدمات بالجسم.

كما تلقت الجهات المختصة إخطارًا بانقلاب سيارة بطريق بغداد في الحسنة، مما أسفر عن إصابة "ر.ف.ت.ع"، 50 سنة، مقيم 6 أكتوبر بالجيزة، بجروح متفرقة في الوجه وجرح قطعي باليد اليسرى، وأصيب "ع.ر.ف.ت"، 17 سنة، مقيم 6 أكتوبر، بكدمات متفرقة في الجسم وجرح قطعي بالرأس.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، وأُخطر جهات التحقيق بالوقائع للكشف عن ملابسات الحوادث الثلاثة.