 مقاضاة شركة تويتر بسبب عدم سداد إيجار مكتب في سان فرانسيسكو - بوابة الشروق
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مقاضاة شركة تويتر بسبب عدم سداد إيجار مكتب في سان فرانسيسكو

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 7:57 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 7:57 م

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتير المملوكة حاليا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تواجه دعوى قضائية بسبب عدم سدادها حوالي 136250 دولار مستحقة عليها كإيجار لمكتبها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وأبلغت شركة كولومبيا رايت-650 كاليفورنيا العقارية شركة تويتر يوم 16 ديسمبر الماضي بأنها ستطلب إعلان تويتر كمتخلفة عن سداد التزاماتها المالية، إذا لم تسدد إيجار مكتبها الموجود في الطابق الثلاثين بمبنى هارتفورد في سان فرانسيسكو خلال خمسة أيام بحسب تقارير إعلامية.

وقالت كولومبيا رايت في دعواها التي قدمتها في الأسبوع الماضي إلى محكمة الولاية إن الشركة خالفت شروط عقد الإيجار.

وذكرت تقارير في الشهر الماضي أنه تمت مقاضاة تويتر بسبب رفضها دفع مقابل رحلتي طيران عارض.

كما أشارت التقارير إلى أن تويتر لم تدفع إيجار مقار رئاستها أو أي من مكاتبها على مستوى العالم خلال الأسابيع الماضية.

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